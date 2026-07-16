Заступник командувача Повітряних сил Єлізаров подав рапорт про відставку

Він пояснив, що таке рішення він ухвалив у зв'язку зі звільненням Михайла Федорова з посали міністра оборони.

Заступник командувача Повітряних сил Збройних сил України Павло Єлізаров подав рапорт про відставку. Про це він повідомив у своєму Facebook.

Військовослужбовець пояснив, що таке рішення він ухвалив у зв'язку зі звільненням Михайла Федорова з посали міністра оборони:

"На жаль, на п'ятий рік війни я написав рапорт про звільнення з ЗСУ. Я вважаю, що усунення М. Федорова це велике зло для обороноздатності країни. Слава Україні!".

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Він також опублікував скріншот рапорту.

"Бажання продовжувати військову службу у Збройних Силах України не висловлюю. Проходити військову службу у військовому резерві за відповідною військово-обліковою спеціальністю не бажаю", - йдеться у тексті.

Відставка Михайла Федорова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні тривають кадрові зміни уряду. Зокрема, планується, що Міністерство оборони має очолити Ігор Клименко, а Міністерство внутрішніх справ, замість нього, - чинний глава Нацполіції Іван Виговський.

Президент Володимир Зеленський не планує повторно вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Водночас, за інформацією ЗМІ, Федоров залишається у президентській команді, а про його подальшу роль стане відомо найближчим часом.

Зеленський пояснив депутатам фракції "Слуга народу", що вирішив звільнити Федорова з посади міністра оборони через тривалий конфлікт між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. За словами одного з депутатів, під час зустрічі президенту було непросто пояснювати своє рішення.

Як зазначають джерела, головною причиною кадрового рішення Зеленський назвав неможливість і надалі миритися з конфліктом між керівництвом Міноборони та Генерального штабу.

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