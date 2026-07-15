Не ракета від Fire Point: Федоров повідомив про випробування української балістики

Про який саме ракетний комплекс йдеться, Федоров не уточнив.

Україна провела випробування вітчизняної балістичної ракети неназваного типу. Про це повідомив уже колишній міністр оборони України Михайло Федоров, підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді.

За його словами, розробка проєкту здійснювалася у зоні відповідальності Міністерства оборони. Федоров зазначив, що випробування відбулося 14 липня - у день відставки уряду.

Він зазначив, що під час роботи над проєктом було кардинально змінено технічне завдання, максимально підвищено точність виробу та знижено його вартість на 30%.

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"Про який саме ракетний комплекс йдеться, Федоров не уточнив. Водночас згадка про "зону відповідальності Міноборони" може свідчити, що не про балістичні ракети FP-7 та FP-9 від Fire Point", - зазначили у виданні Мілітарний.

Там нагадали, що нещодавно повідомлялося, що до початку випробувань балістичної ракети FP-9 ударами по території Росії залишилося завершити тестування твердопаливного ракетного двигуна.

На думку аналітиків, не виключено, що Федоров мав на увазі оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", серійне виробництво якого, як повідомлялося, розпочалося у 2025 році.

Також у березні стало відомо, що Агенція оборонних закупівель уклала довгострокові контракти з українськими виробниками крилатих і балістичних ракет. Поставки за цими контрактами мають розпочатися частково вже цього року, а решта - наступного.

Українська балістика - думка експерта

Раніше авіаексперт Валерій Романенко розповів, що українська балістична ракета "Пелікан" (зарезервована назва для балістичної ракети FP-7) значно допоможе в знищенні російської системи управління і російської логістики вздовж лінії фронту.

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