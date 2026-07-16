Voyager 1 має менше пам'яті, ніж фото на телефоні: як він працює вже майже 50 років

Незважаючи на вкрай скромні за сучасними мірками характеристики, космічний апарат продовжує виконувати команди з Землі майже через 50 років після запуску.

Космічний апарат"Вояджер-1", який залишається найвіддаленішим створеним людиною об’єктом у космосі, продовжує працювати, хоча обсяг пам’яті його основних обчислювальних систем становить менше 70 кілобайт. Це менше, ніж займає одна фотографія, зроблена сучасним смартфоном.

Кожна з трьох основних комп’ютерних систем зонда має приблизно 69,6 кілобайта пам’яті. Фахівці пояснили, що одна з них відповідає за виконання команд і захист від збоїв, інша збирає та передає наукові дані, а третя контролює орієнтацію апарата й утримує антену, спрямовану на Землю, пише Spacedaily.

Саме завдяки продуманій архітектурі з резервуванням критично важливих систем апарат продовжує виконувати свою місію майже півстоліття після запуску.

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Особливо складною для інженерів стала несправність, що виникла в листопаді 2023 року. Тоді "Вояджер-1" перестав передавати наукові дані, надсилаючи замість них беззмістовний набір символів. Після кількох місяців діагностики фахівці NASA встановили, що причиною стала відмова одного з чіпів пам’яті в системі обробки даних. За оцінками агентства, було пошкоджено близько 3% пам’яті.

Через вкрай обмежений обсяг вільної пам’яті інженерам довелося розділити програмний код на невеликі частини та розмістити їх у різних ділянках пам’яті апарата. Перша виправлена команда була надіслана у квітні 2024 року й досягла космічного апарата приблизно через 22,5 години. Ще через майже добу "Вояджер-1" уперше за п’ять місяців передав на Землю коректні дані.

Експерти зазначили, що ремонт став унікальною інженерною операцією. Фахівцям вдалося дистанційно переписати програмне забезпечення космічного апарата, який перебуває на відстані понад 24 млрд км від Землі, без можливості фізичного доступу до нього.

У чому секрет роботи "Вояджера-1"

За словами керівників проєкту, секрет довговічності "Вояджера-1" полягає не лише в надійності обладнання, а й у гнучкості, закладеній конструкторами. Інженери ще в 1970-х роках передбачили резервні рішення та можливість переналаштування програмного забезпечення, завдяки чому апарат продовжує працювати навіть після відмови окремих компонентів майже через 50 років після запуску.

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