Найважливіша річка Європи пересохла, що серйозно вплинуло на промисловість континенту, - Bloomberg

Ця ситуація серйозно позначається на великих німецьких компаніях.

Через тривалу спеку та посуху рівень води в Рейні знову впав до критично низької позначки, що призвело до подорожчання та уповільнення вантажоперевезень однією з найважливіших внутрішніх водних артерій Європи. Про це повідомляє Bloomberg.

Низький рівень води в Рейні знову ставить під загрозу роботу "економічного двигуна" Німеччини та всієї європейської промисловості.

Зазначається, що особливо сильно це зачіпає великі компанії, які перевозять вугілля, нафту, хімічну сировину та інші насипні вантажі однією з ключових внутрішніх водних магістралей Європи.

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Завод Thyssenkrupp у Дуйсбурзі був змушений призупинити експлуатацію власних штовхачів і перейти на використання сторонніх суден, здатних працювати на мілководді. Тим часом компанія BASF збільшила кількість задіяних суден, оскільки через умови на річці кожне з них перевозить значно менше вантажу, ніж зазвичай.

Важливо, що ситуація, що склалася, також погіршує перспективи й без того слабкої економіки Німеччини. Берлін намагається вивести країну з багаторічної стагнації за рахунок збільшення витрат на інфраструктуру та оборону, проте у квітні уряд знизив прогноз зростання на 2026 рік до 0,5% через конфлікт на Близькому Сході.

"Усе це може серйозно позначитися на економіці Угорщини через взаємопов’язаність ланцюгів створення вартості та поставок: скорочення замовлень від німецьких партнерів може призвести до спаду виробництва й в Угорщині", - йдеться у статті.

Цього року проблема ускладнюється тим, що один із ключових маршрутів для вантажних залізничних перевезень на правому березі річки закритий на ремонт, що залишає вкрай мало альтернатив. Зростання транспортних витрат може підштовхнути інфляцію саме в той момент, коли Європейський центральний банк розглядає можливість чергового підвищення процентних ставок.

При цьому сам по собі низький рівень води в Рейні може збільшити інфляцію в Німеччині не більше ніж на 0,2 процентного пункту, однак у поєднанні з впливом посухи на ціни на продовольство це може створити більш серйозні ризики.

Спека в Європі - наслідки

Спека в Італії створює проблеми виробникам всесвітньо відомого сиру пармезан. При температурі понад 40°C корови дають до 10% менше молока, яке до того ж втрачає в якості.

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