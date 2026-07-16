Біля молодої зірки випадково виявили найтьмянішу планету, яку коли-небудь бачили з Землі

Пошуки планети на орбіті зірки Бета Пікторіс тривали 10 років.

Астрономи виявили тьмяну, важкопомітну планету, що обертається навколо молодої зірки. Її шукали 10 років, а наприкінці минулого року дві групи вчених виявили цей холодний газовий гігант з різницею в кілька днів. Групи працювали незалежно одна від одної, одна в Європі, інша в США, і використовували різні телескопи. Як повідомили вчені, це найтьмяніша планета, яку коли-небудь безпосередньо сфотографували з Землі, пише The Independent.

Група вчених із Шотландії та Німеччини виявила нову планету навколо зірки Бета Пікторис за допомогою телескопа Європейської південної обсерваторії в Чилі. Планета весь цей час залишалася прихованою, затьмареною яскравішою сусідньою зіркою та двома планетами-супутниками.

Команда з Каліфорнії зробила це відкриття за допомогою космічного телескопа James Webb від NASA. Для цього знадобилося лише два спостереження за допомогою телескопа Webb – найбільшого й найпотужнішого телескопа, який коли-небудь запускали в космос. Обидві команди опублікували свої результати в журналі Astrophysical Journal Letters.

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Випадкова знахідка

Кожна з груп досліджувала одну з уже ідентифікованих планет цієї зірки. І випадково виявили менш масивну та в 100 разів тьмянішу планету, що ховалася далі.

Нова планета трохи більша за Юпітер і робить оберт навколо своєї зірки за 91 рік. Це трохи довше, ніж потрібно Урану для оберту навколо нашого Сонця. Народившись у зоряній системі, вік якої ледь сягає 20 мільйонів років – зовсім молодий вік порівняно з сусідньою зіркою, вік якої становить 4,5 мільярда років, – планета, ймовірно, схожа на набагато молодший Юпітер.

"Гігантські планети вже сформувалися, але менші планети земної групи все ще можуть формуватися", – зазначають вчені.

Зірка Бета Пікторис

Бета Пікторіс розташована в південному сузір’ї Піктор (Художник), що має форму мольберта, на відстані 63 світлових років від Землі. Світловий рік, нагадаємо, становить понад 9 трильйонів кілометрів.

Екзопланети – більше новин

Нагадаємо, що терміном "екзопланети" позначають усі планети за межами Сонячної системи. Нещодавно астрономи відкрили нову таку планету буквально "по сусідству" з Землею. GJ 251c обертається навколо червоного карлика на відстані 18,2 світлових років від нас у сузір’ї Близнюків, і її маса приблизно в 3,84 рази більша за масу нашої планети. Найцікавіше, що вона знаходиться в зоні придатності своєї зірки – на орбітальній відстані, яка не надто далека і не надто близька до неї для існування життя.

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