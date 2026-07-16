Смерть Грема позбавила Україну головного захисника у США, і замінити його нікому, – Politico

Дехто стверджує, що це негативно позначиться на позиції України у Вашингтоні, інші ж вважають, що поруч із Трампом є й інші чиновники, які можуть активізувати свою діяльність.

Смерть сенатора Ліндсі Грема, одного з головних союзників України у Вашингтоні, стала значним ударом для Києва. Однак українські чиновники сподіваються зберегти свій імпульс і підтримку у Вашингтоні в найближчі місяці, пише Politico.

"Ми активно працюємо з командою Трампа та Конгресом, щоб нарешті чинити тиск на Росію й домогтися миру. Звісно, усі засмучені смертю Грема. Але ми сподіваємося на конструктивні дії з боку Вашингтона", – сказав один із чиновників.

Деякі союзники України у Вашингтоні побоюються, що без Грема не буде кому допомогти врегулювати бурхливі стосунки Трампа із Зеленським. Грем також був важливим посередником у угоді щодо корисних копалин, укладеній між Вашингтоном і Києвом у 2025 році, зазначає видання.

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"Україні потрібні перекладачі Трампа, бо вони не розуміють Трампа. Вони втратили це… Я думаю, це перешкода", – сказав колишній чиновник адміністрації Трампа.

Заміни поки що немає

Водночас, зазначає Politico, поки що незрозуміло, хто стане головним захисником України з боку республіканців – і чи вдасться їм заручитися підтримкою Трампа.

Грем був одним із небагатьох республіканців у Конгресі, який мав зв’язки як із Зеленським, так і з Трампом.

Голова Комітету Сенату з питань збройних сил Роджер Вікер (республіканець від Міссісіпі) також виступав за озброєння Києва, але інші союзники, такі як сенатор Том Тілліс (республіканець від Північної Кароліни), збираються піти у відставку. А у демократів, таких як сенатор Річард Блюменталь із Коннектикуту, співавтор законопроекту про санкції проти Росії, практично немає доступу до Білого дому та можливості вплинути на Трампа.

"Багато друзів України з числа республіканців не бажають і не балотуються на переобрання, залишаючи Сенат і Конгрес. Ми втрачаємо найкращих друзів України, які публічно та приватно підтримували й лобіювали нас", – написала українська депутатка Олександра Устинова.

Антиросійські санкції під загрозою

Дехто в Києві побоюється за долю пакету санкцій Грема. Трамп може затягнути переговори або просто вирішити не використовувати свої важелі впливу проти Росії.

"Навіть якщо Білий дім підтримає жорсткі санкції, а Сенат проголосує за них, Трамп може затягнути підписання, особливо якщо до списку буде включено Іран. Тоді він може просто не застосовувати санкції, оскільки вони надають йому дозвіл, але не зобов’язують його фактично вводити санкції", – зазначив один із співрозмовників видання.

Водночас європейські дипломати впевнені, що в України є й інші союзники, які можуть зайняти місце Грема.

"Сенатор Грем був ключовою рушійною силою в цьому питанні, і я впевнений, що його буде не вистачати. Сподіваюся, людина, яка прийде йому на зміну, дотримуватиметься тієї ж лінії", – додав один із співрозмовників у коментарі Politico.

Смерть Ліндсі Грема – ви могли це пропустити

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп підтримає ухвалення двопартійного пакету санкцій проти Росії, ініціатором якого був сенатор Ліндсі Грема. Сенатори сподіваються, що законопроект може бути ухвалений до серпня.

Тим часом Меган Моббс, дочка колишнього спецпосланця Дональда Трампа в Україні Кіта Келлога, публічно закликала розслідувати раптову смерть 71-річного сенатора Ліндсі Грема. Моббс зазначила, що офіційне формулювання "зупинка серця" є недостатнім.

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