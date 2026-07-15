Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони та назвав свої ключові досягення

Він написав, що для нього було "великою честю служити українському народу".

Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, та підсумував результати своєї роботи. Про він написав у своєму Telegram-каналі.

Федоров опублікував підсумковий звіт про роботу відомства та подякував команді, військовим і партнерам. Ексміністр написав, що для нього було "великою честю служити українському народу". Серед досягнень він назвав відключення російським військовим Starlink.

Також Федоров відніс до них масштабне нарощування закупівель дронів, запуск нових програм для Сил безпілотних систем, контракти на ракети для Patriot, закупівлю літаків Gripen, розвиток української балістичної програми та залучення десятків мільярдів доларів міжнародної військової підтримки. Також він заявив про успішне тестування української балістичної ракети в день відставки уряду.

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Також він визнав, що не вдалося завершити трансформацію Міноборони за стандартами НАТО, перевести всі закупівлі на тендери та сформувати культуру відповідальності за ухвалені рішення.

Оновлення Кабміну

Раніше нардепи повідомляли, що у складі нового уряду Міністерство оборони очолить Ігор Клименко, а Міністерство внутрішніх справ - Іван Виговський.

ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" заявив, що у Федорова системний конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і армією, який ніяк не виходить вирішити.

Також зазначалось, що Федоров залишається у команді президента, "але що робитиме, стане відомо наступного тижня".

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