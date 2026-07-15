Україна влаштувала Росії стратегічну блокаду 'в стилі Ормузу', - CNN

Для росіян Азовське море має таке ж значення, як Ормузька протока для країн Перської затоки.

Українські удари по судноплавству в Азовському морі створили для Росії такі ж проблеми з експортною логістикою, як удару Ірану по танкерах в Ормузькій протоці для країн Перської затоки. Про це пише CNN.

Видання зазначає, що протягом останніх днів супутникові знімки та сервіси відстеження суден зафіксували великі черги кораблів біля Ростова-на-Дону та інших підходів до Азовського моря. Причиною стало закриття Донсько-Азовського каналу та Керченської протоки після серії українських ударів.

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт Бровді заявив, що лише за дев'ять днів українські військові уразили 116 російських суден в Азовському морі.

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Як нагадує CNN, раніше Азовське море фактично залишалося недосяжним для українських ударів і слугувало для Росії важливою базою для ведення бойових дій та перевезення вантажів. Однак розвиток українських безпілотних технологій суттєво змінив ситуацію.

Американський Інститут вивчення війни вважає, що нова кампанія є частиною ширшої стратегії України. За оцінкою аналітиків, "ці удари є новою фазою зусиль України з ізоляції окупованого Криму від російської логістичної мережі та порушення російських морських маршрутів, особливо для перевезення нафтопродуктів і зерна".

Експерти попереджають, що наслідки можуть вийти далеко за межі військової сфери. Провідний аналітик аграрних ринків Чорноморського регіону Андрій Сизов пояснив, що роль Чорного моря для світової торгівлі зерном є критично важливою.

"Чорне море для ринку пшениці подібне до того, що Перська затока означає для ринку сирої нафти", - наголосив він.

За словами експерта, якщо нинішня ситуація збережеться, "економічні втрати Росії можуть зрости до мільярдів доларів".

За інформацією CNN, приблизно чверть російського експорту пшениці проходить через Азовське море. Хоча Москва стверджує, що здатна перенаправити поставки через інші чорноморські порти, аналітики сумніваються, що цього буде достатньо в розпал сезону експорту зерна.

Як підсумовує видання, нинішня кампанія стала продовженням української стратегії ізоляції окупованого Криму. Після ударів по енергетичній інфраструктурі півострова Україна посилила атаки на мости, залізничні шляхи, автомобільні магістралі та судна, які забезпечують російську логістику, поступово ускладнюючи використання Азовського моря як одного з головних транспортних коридорів Росії.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Україна дедалі активніше завдає ударів по військових та енергетичних об’єктах у глибині Росії. Кампанія далекобійних атак призвела до дефіциту пального та відключень електроенергії в Криму, а також уразила стратегічні підприємства в Санкт-Петербурзі, Москві та Волгограді.

Оглядачі зауважують, що Росія обстрілювала український тил протягом усієї війни, однак тепер Україна має можливість відповідати дзеркально. І самі росіяни визнають, що вони не готові до нового етапу війни.

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