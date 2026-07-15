Президент вніс до Ради подання щодо призначення Корецького прем’єром

Парламент розгляне це подання найближчим часом, уточнив спікер Руслан Стефанчук.

Президент України Володимир Зеленський, у рамках ініціативи щодо зміни складу уряду, вніс до Верховної Ради офіційне подання щодо кандидатури Сергія Корецького на посаду прем'єр-міністра України. Про це повідомив спікер Ради Руслан Стефанчук.

Стефанчук уточнив, що парламент розгляне це подання найближчим часом, відповідно до встановленої процедури.

Раніше Зеленський заявив, що за підсумками проведених консультацій Сергій Корецький є найбільш підходящим кандидатом на посаду прем’єра. За словами глави держави, ключовим завданням нового уряду має стати підготовка країни до зимового періоду.