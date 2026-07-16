'Треба міняти обох': Зеленський не міг миритись з постійним конфліктом Сирського і Федорова, - ЗМІ

Президент не міг допустити протистояння між Міністерством оборони та Генеральним штабом, а також залишився незадоволений темпами реформи мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський пояснив депутатам фракції "Слуга народу", що вирішив звільнити Михайла Федорова з посади міністра оборони через тривалий конфлікт між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

За словами одного з депутатів, під час зустрічі президенту було непросто пояснювати своє рішення.

"Було видно, що президенту дуже важко про це говорити. Він хвилин десять буквально вичавлював із себе слова, підбирав формулювання, намагався пояснити своє рішення", – розповів співрозмовник.

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Як зазначають джерела, головною причиною кадрового рішення Зеленський назвав неможливість і надалі миритися з конфліктом між керівництвом Міноборони та Генерального штабу.

За словами депутатів, президент пояснив, що Федоров і військове командування по-різному бачать розвиток оборонної сфери. Один із співрозмовників переказав слова глави держави так:

"Вони живуть у двох різних світах. Міша хоче все цифровізувати, побудувати систему навколо технологій. Військові ж хочуть, щоб їх просто чули. Вони просять закупити одну номенклатуру озброєння, а він відмовляється й фінансує інші напрямки. Вони просто перестали чути один одного".

Інше джерело стверджує, що суперечки між сторонами стосувалися забезпечення конкретних військових операцій. За словами співрозмовників, Зеленський наголосив, що не може допустити ситуації, коли Міністерство оборони та Генеральний штаб фактично перебувають у конфлікті.

"По-хорошому треба міняти обох. Але одночасно я цього зробити не можу", – нібито сказав президент депутатам.

Крім цього, глава держави висловив невдоволення тим, що Федоров не реалізував обіцяну реформу мобілізації. Один із депутатів також переказав слова Зеленського про необхідність якнайшвидше врегулювати питання мобілізації на тлі можливої ескалації з боку Росії.

Відставка Михайла Федорова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні тривають кадрові зміни уряду. Міністерство оборони має очолити Ігор Клименко, а Міністерство внутрішніх справ, замість нього, - чинний глава Нацполіції Іван Виговський.

За даними джерел УП, президент не планує повторно вносити кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Водночас, за інформацією співрозмовників, Федоров залишається у президентській команді, а про його подальшу роль стане відомо найближчим часом.

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