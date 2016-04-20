Рішення щодо безвізового режиму не буде готовим до травневого саміту Україна-ЄС - джерело

Про це власному кореспонденту УНІАН у середу в Брюсселі повідомив високопосадовий дипломат.

За його словами, це питання не буде предметом обговорення на Раді ЄС з внутрішніх справ, яке заплановане на четвер в Люксембурзі, про що раніше сказав єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Дімітріс Аврамопулос. "Підготовка (рішення) до саміту, який запланований на 19 травня - не є елементом, який буде на порядку денному. Залишилося чотири тижні, і це питання не заплановане на завтрашнє засідання", - констатував він.

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Високопосадовець зазначив, що у відповідності до "нормальної процедури, законодавча ініціатива Комісії буде обговорюватися в рамках візової робочої групи на одному з наступних засідань".

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо можливості запровадження ЄС для України нових умов, дипломат сказав: "За роки з часів, коли ЄС встановив технічний оціночний процес для надання лібералізації візового режиму для партнерів, встановлена величезна кількість критеріїв, які повинні бути виконані. Це - не менше, ніж 72 критерії, і я не в позиції говорити, що ми можемо подумати ще про інші 73 чи 74. Станом на зараз це питання не стоїть".

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Коментуючи інформацію щодо можливого "спеціального рішення" для України, в якому, начебто, закладені положення про призупинення дії безвізового режиму, високопосадовець звернув увагу на те, що у "багатьох країнах-членах у ці дні люди дивляться на міграцію по-іншому, ніж це було три роки тому". "Так багато людей мігрують в ЄС, що уряди питають себе, чи є адекватні процедури, інструменти, які заходи ми можемо вжити в разі, коли потоки мігрантів такі, що ми не передбачали і не можемо з цим впоратися? Я впевнений, що багато держав-членів ЄС будуть мати це питання у своїх думках, коли вони будуть обговорювати законодавчу ініціативу Комісії", - сказав він.

Раніше сьогодні єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос заявив, що Європейська комісія прийняла законодавчу ініціативу надати Україні безвізовий режим.