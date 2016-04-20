Період щедрих грошових вливань РФ в окупований Крим закінчився - російський вчений

Про це розповіла професор МДУ Наталя Зубаревич в інтерв'ю "Фокусу", заявивши, що період щедрих грошових російських вливань закінчився, півострів перетворився на звичайний дотаційний регіон.

Зубаревич зазначила, що в 2014-му окупований Крим отримав стільки грошей, що "влада" не всі змогла витратити.

"У 2015 році "Республіка Крим", як і переважна більшість російських регіонів, закінчила з дефіцитом, витратила на 4 млрд більше, ніж були її доходи. Тобто вона вливається в широке коло російських регіонів, які живуть з дефіцитом. Всього їх 76", - заявила професор.

Крім того, вона розповіла, що якщо брати структуру витрат по 2015 році, вона близька до середньоросійської: "Витрати півострова на національну економіку (під нею мається на увазі паливно-енергетичний комплекс, відтворення мінерально-сировинної бази, сільське господарство і рибальство, водне і лісове господарство, транспорт, дорожнє господарство, зв'язок — Ред.) склали по Севастополю 19%, "Республіці Крим" — 30,6%. У середньому по Росії вони складають близько 20%".

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Отже, за останній квартал 2015 року основні проблеми — дуже сильне зростання неповної зайнятості і реальне скорочення доходів населення через різке зростання цін. Також Зубаревич константує все ще дуже низький рівень інвестицій, особливо в окупованому Криму, і спад промислового виробництва через проблеми з електроенергією, у першу чергу в Севастополі.

"У цілому авральне фінансування Криму закінчилося. Триває рутинізація процесу, ніяких додаткових пекельних грошей Крим точно не отримає", - підсумувала професор.

Довідка УНІАН. Росія навесні 2014 року окупувала український Крим. Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон. Країни Заходу також не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій.