Хорошковський перетасував митниці

З 1 жовтня 2008 року в Україні буде ліквідовано Керченську й Кучурганську митниці та митний пост «Білгород-Дністровський» Південної митниці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної митної служби України, зазначивши, що це передбачено наказом ДМСУ від 23 липня 2008 (№ 804).

Також, відповідно до наказу Держмитслужби, створено Дністровську митницю, яка розташовуватиметься у місті Білгород-Дністровському.

Таким чином зазначені реорганізаційні заходи потягли за собою зміни зон діяльності окремих митниць.

Так, за даними митників, зоною діяльності Дністровської митниці визначені Білгород-Дністровський, Роздільнянський, Біляївський (крім м. Теплодара та залізничної станції «Усатове») райони Одеської області.

З 1 жовтня до зони діяльності Кримської митниці буде віднесено Автономну Республіку Крим; зоною діяльності Південної митниці буде визначено міста Одесу, Іллічівськ, Теплодар, Южний, Березівський, Іванівський, Комінтернівський, Миколаївський, Овідіопольський райони Одеської області, залізничну станцію „Усатове” (Біляївський район), а зоною діяльності Ягорлицької митниці — Ананьївський, Балтський, Великомихайлівський, Кодимський, Котовський, Красноокнянський, Любашівський, Савранський, Фрунзівський і Ширяївський райони Одеської області.

Такі структурні зміни були здійснені Держмитслужбою з метою забезпечення раціонального використання кадрового потенціалу та матеріально-фінансових ресурсів, підкреслили у прес-службі.