Вінський хоче одержати контроль над Укртелекомом

Міністр транспорту та зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ виступає за переведення «Укртелекому» в управління Міністерства транспорту та зв`язку до приватизації цього об`єкту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу.

«Я впевнений, що неправильно те, що є сьогодні, коли практично чотири роки «Укртелеком» перебуває без державного контролю і державного управління. В результаті – півтора мільярда збитків планується», - зазначив І.ВІНСЬКИЙ.

Він також повідомив, що вже підготовлено звернення до уряду з проханням передати об`єкт до його приватизації в управління Міністерства транспорту. «Зараз ми чекаємо на рішення уряду», - сказав І.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів передав собі від Фонду держмайна України повноваження з управління державними корпоративними правами «Укртелеком» (розпорядження Кабміну №171-р датовано 16 травня ц.р.).

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указам від 20 травня 2008 г. зупинив дію розпорядження уряду про передачу Кабінету Міністрів України повноважень з управління корпоративними правами «Укртелекому».

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» - національний оператор фіксованого зв`язку (понад 10 млн. абонентів), компанія надає також послуги мобільного зв`язку (понад 16 тис. абонентів).

Дохід компанії 2007 року становив більш як 8 млрд. грн., чистий прибуток – 267 млн. грн.

Кількість працівників у компанії на кінець 2007 року становила 105,4 тис. осіб.