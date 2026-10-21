Трамп вважає, що Україна навмисно атакує російські НПЗ, щоб завдати шкоди республіканцям, - The Atlantic

При цьому президент не згадав про атаки Москви на українську електроенергетичну інфраструктуру.

Президент США Дональд Трамп зажадав "енергетичного перемир’я" між Україною та Росією. Як пише The Atlantic, раніше цього місяця він навіть оголосив про його укладення, хоча насправді нічого подібного не сталося.

Зазначається, що при цьому весь свій гнів він спрямував виключно на удари України по російських нафтопереробних заводах.

"Він покладає на ці атаки відповідальність за зростання цін на енергоносії, ігноруючи при цьому справжню причину: здатність Ірану кинути виклик Сполученим Штатам і перекрити Ормузьку протоку", - пише видання.

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Як повідомили The Atlantic троє осіб з його оточення, Трамп переконав себе в тому, що удари України по НПЗ частково мають на меті підірвати шанси республіканців на виборах, що відбудуться наступного місяця, - а отже, і його власні шанси.

При цьому президент не звернув уваги на атаки Москви на українську електроенергетичну інфраструктуру. Більше того, вчора - лише через кілька годин після того, як у результаті удару безпілотника по громадському парку загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей, - він применшив значення російських ударів по українських містах, заявивши, що Росія, мовляв, "не так вже й багато робить".

На думку журналістів, тиск може посилитися.

"Помічники Трампа пригрозили припинити постачання зброї, якщо Київ не припинить наносити удари по російських підприємствах з виробництва дизельного палива. Цього тижня адміністрація затримала схвалення передачі ракет, необхідних Україні для оборони. Минулого тижня українська сторона заявила, що перестала отримувати своєчасні попередження про підготовлювані атаки, а також втратила повноцінний доступ до супутникової мережі Starshield", - йдеться у статті.

Стверджується, що деякі представники оточення Трампа пропонують піти ще далі - припинити обмін розвідувальними даними з Україною.

"Особлива прихильність Трампа до Путіна простежується вже протягом десяти років, однак нинішній виток підлабузництва створив для республіканців додаткові труднощі напередодні виборів. У рідкісному прояві незгоди деякі члени партії виступили із засудженням рішень президента - зокрема, його спроб послабити дію закону про санкції проти Росії, який він сам підписав лише місяць тому на згадку про ініціатора цього документа, покійного сенатора Ліндсі Грема", - пише видання.

За їхніми словами, стрімка зрада спадщини Грема стала ударом для деяких його колег по Сенату: помічники республіканців розповіли, що раптова смерть Грема в липні позбавила Україну її найзавзятішого захисника в найближчому оточенні Трампа, і що ніхто так і не зайняв місце, яке звільнилося.

Заяви Трампа

Раніше повідомлялося, що Трамп домагається від України та Росії готовності укласти мирну угоду в грудні на саміті G20, який відбудеться в його гольф-клубі в Маямі. Для цього він готовий змусити Київ піти на поступки.

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