Експерти спрогнозували двадцятку найбільш активних політиків у травні

Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Він зазначив, що можна спрогнозувати, що вже через місяць розпочнуться «розмови про попередників» з тим, щоб пояснити неефективність роботи нового уряду. За його словами, вже сьогодні є натяки, мовляв, «вони б могли стартувати краще, якщо не був би такий поганий у них бекграунд».

Голобуцький наголосив, що Порошенко залишається на першому місці «не через посаду, а через вплив на фракцію, на парламент». Ескперт вважає, що у Порошенка є перспектива «досидіти до кінця свого терміну, що дуже важко в нашій політичній ситуації».

Щодо Гройсмана, то, на думку Голобуцького, прем’єр «дуже добре ввійшов у ситуацію з точки зору того, що йому потрібно на даний час - до кінця травня ініціювати зменшення розмірів тарифів, ціни на газ, щоб на противагу Яценюку як злому реформатору проводити заспокійливі заходи».

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Експерт зазначив, що Парубій з перших днів головування у Верховній Раді «підняв планку дуже сильно для себе особисто, заявивши про те, що він поміняє парламент». Ці зміни, наголошує аналітик, необхіднв, бо парламент часто є недієздатним через невідвідування частиною депутатів з коаліційних фракцій – «БПП» і «Народний фронт» засідань парламенту.

Голобуцький повідомив, що на четвертому місці - голова Адміністрації президента Борис Ложкін, бо в травні перед АП та президентом стоятимуть складні виклики, які вимагатимуть максимальної активізації та реалізації нестандартних кроків для відновлення позитивного іміджу Порошенка як глави держави, в тому числі через його падіння внаслідок офшорного скандалу.

За прогнозом експерта, на п’ятому місці за політичною активністю буде перший віце-прем’єр-міністр Степан Кубів, оскільки він стане «смотрящим» оком президента в нинішньому уряді.

Голобуцький зазначив, що на шостому місці - не особа, а посада генерального прокурора. За його словами, порожнє крісло генпрокурора спричинить ажіотаж в політикумі та суспільстві, а будь-які потенційні кандидатури на цю посаду викликатимуть ажіотаж.

Експерт вважає, що наступний за активністю в травні буде лідер фракції «Блок Петра Порошенка» Юрій Луценко. Він був однією з ключових постатей у процесі формування нової більшості у ВР та нового уряду, хоча сам залишився без посади. Голобуцький додав, що для Луценка боротьба за зміцнення власних політичних позицій тільки починається, бо йому доведеться демонструвати свій вплив на ефективну роботу більшості парламенту в нинішній ситуації.

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За даними аналітика, на восьмому місці - лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко, яка завжди впевнено себе почуває в опозиції. За його словами, вона залишається найбільш рейтинговим політиком постмайданного формату.

Заступник директора Агентства моделювання ситуації повідомив, що на дев’ятому місці- cекретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов, який «займаючи абсолютно не важливу посаду в нашій країні, за допомогою піар-ходів примудряється робити вигляд, що він є дійсно впливовим політиком». Експерт прогнозує, що посилення обстрілів на сході України і ймовірний наступ російських військ посилить інформаційні позиції Турчинова.

На десятому місці, за прогнозом політичної активності в Україні, буде перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, навіть за посадою частіше з’являтиметься в інформаційному просторі. На думку Голобуцького, крім того вона залишається ключовою постаттю в переговорному процесі щодо обміну полоненими.

Експерт повідомив, до другої десятки активності політиків в травні увійде міністр фінансів Олександр Данилюк, який уже потрапив у скандал довкола офшорних фірм. Також на 12 місці буде колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, зокрема, в контексті відповідальності за ті провали, які були у попереднього Кабміну.

Далі, прогнозує аналітик, йтиме лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі, голова СБУ Василь Грицак, міський голова Львова Андрій Садовий, лідер фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко, міністр закордонних справ Павло Клімкін та патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет.