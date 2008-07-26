Під день народження Кучми в Ялті розібрали найкращі номери у готелях

Свій день народження 9 серпня екс-президент України Леонід КУЧМА збирається відсвяткувати в Криму.

Про це пише газета “Сегодня” в номері за 26 липня.

«Відсотків 95 - це буде "Айвазовське" (пансіонат в районі Партеніта – УНІАН)», - повідомило газеті джерело в міськвиконкомі Ялти, проте запасним варіантом є пансіонат «Тесселі».

Він також повідомив, що під горою Аю-Даг спорудять сцену, де виступатимуть суперзірки з Росії і України.

Газета пише, що в Ялті вже заброньовано під 9 серпня всі кращі номери готелів.

У свою чергу, Л.КУЧМА повідомив, що двічі в серпні відпочивав на острові Сардинія. «Але Сардинію жодним чином не можна порівняти з Ялтою, яка на голову вища. Просто Ялті не вистачає трохи лиску і якості, асортименту послуг!», - зазначив він.