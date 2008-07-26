Березовський: Жванія казав мені, що його ледь не отруїли разом з Ющенком

Опальний російський олігарх Борис Березовський назвав "дуже дивними" останні заяви президента Віктора Ющенка й депутата Давида Жванії.

Про це він розповів в інтерв`ю "Газеті 24", опублікованому в суботу.

"Ясно одне: і той, і інший вводили в оману українське суспільство й продовжують це робити", - вважає олігарх.

"Якщо Ющенко знав, що Жванія причетний до його отруєння, то чому заявив про це тільки зараз? І де був Жванія зі своїм викриттям діоксинової версії, коли всі навколо кричали про отруєння? Це говорить тільки про одне: вони обоє не говорять правду", - підкреслив Березовський.

"А от чому кум посварився з кумом – запитаєте в них, це справа сімейна", - додав він.

Березовський розповів, що він особисто глибоко досліджував питання про отруєння Ющенка. "У мене склалася стовідсоткова впевненість у тому, що він був отруєний", - відзначив він.

"Хто це зробив, стверджувати не беруся. Однак упевнений: це було вигідно російській владі", - вважає Березовський. Він також додав, що не вірить у причетність Жванії до отруєння Ющенка.

"Він (Жванія) мені сказав, що Ющенка отруїли. Більше того, Жванія тоді говорив мені, що і його самого мало не отруїли, тому що він був присутній на тій вечері (5 вересня 2004 р. на дачі в заступника глави СБУ Володимира Сацюка) і теж себе недобре почував після нього", - сказав олігарх.