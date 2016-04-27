Керрі хоче приїхати в Україну цієї весни - Нуланд

Про це на прес-конференції в Києві розповіла помічник державного секретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд, передає кореспондент УНІАН.

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"Секретар Керрі дуже хоче знову відвідати Україну. Він не був в Україні майже рік. Він висловлює мені свою схвильованість кожного разу, коли я приїжджаю, чому я приїжджаю, а він ні... І я нагадую йому, що він працює над 400 інших проблем, але він дуже хоче приїхати цієї весни", - сказала Нуланд.

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