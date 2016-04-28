Прес-секретар Гройсмана очолив Департамент інформації та комунікацій Кабміну

Як повідомили в прес-службі уряду, відповідний наказ підписав міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

Як пояснили в прес-службі, у відповідності з наказом, Столярчук буде очолювати дві посади - голови Департаменту та прес-секретаря прем'єр-міністра.

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Столярчук має три вищі освіти, включаючи юридичну та економічну, в журналістиці з 1998 року. До свого призначення в Кабмін був прес-секретарем спікера Верховної Ради України Володимира Гройсмана.