Голова Рівненської ОДА подав у відставку: вирішив продовжити кар'єру у Києві

Про це повідомляє Рівненська обласна державна телерадіокомпанія.

Причиною відставки Чугуннікова стала вимога нового закону про державну службу, згідно з яким керівник держадміністрації до 1 травня повинен вибрати - або бути депутатом обласної ради, або залишитись на керівній посаді.

Читайте такожВерховна Рада звільнила майже 200 кримських суддів-зрадників

Як повідомив радник Чугуннікова Сергій Мініч, голова ОДА вирішив продовжити кар'єру в Києві. Там, за словами Мініча, йому пропонують посаду або в Адміністрації президента, або в Міністерстві ЖКГ.