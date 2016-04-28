Голова Рівненської ОДА подав у відставку: вирішив продовжити кар'єру у Києві
10:21, 28 квітня 2016Політика
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Голова Рівненської обласної державної адміністрації (ОДА) Віталій Чугунніков подав у відставку з займаної посади.
Віталій Чугунніков подав у відставку заради депутатства / фото Фото прес-служби Рівненської ОДА
Про це повідомляє Рівненська обласна державна телерадіокомпанія.
Причиною відставки Чугуннікова стала вимога нового закону про державну службу, згідно з яким керівник держадміністрації до 1 травня повинен вибрати - або бути депутатом обласної ради, або залишитись на керівній посаді.
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Як повідомив радник Чугуннікова Сергій Мініч, голова ОДА вирішив продовжити кар'єру в Києві. Там, за словами Мініча, йому пропонують посаду або в Адміністрації президента, або в Міністерстві ЖКГ.
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