МЗС попередило українців про небезпеку поїздок до Росії

Про це повідомили у прес-службі Департаменту консульської служби МЗС України.

Зокрема, відзначається відсутність гуманного ставлення до українців з боку російських правоохоронних органів, їхньої несумісної з людською гідністю поведінки, застосування до громадян України неприпустимих методів фізичного та психологічного впливу, у тому числі - тортур.

Читайте такожАдвокат розповів про місцеперебування Віри Савченко, яку "фактично відбили" у російських прикордонників

Крім того, останнім часом почастішали випадки затримання/арешту громадян України, серед особистих речей яких нібито виявлені сторонні предмети, у т.ч. наркотичні речовини, "підкинуті" третіми особами під час їхнього в’їзду або перебування на території РФ.

"У зв’язку з цим з метою уникнення неправомірного позбавлення волі в подібних випадках необхідно проявляти пильність та уважність у контактах з будь-якими сторонніми особами, у т.ч. з посадовими особами РФ, які уповноважені проводити митний, паспортний та усі інші види контролю", - пояснили ситуацію в МЗС.

Тому Міністерство закордонних справ рекомендує громадянам України при плануванні поїздок до Російської Федерації реально оцінювати наявні ризики та наявні загрози й ретельно зважувати потребу у здійсненні таких подорожей.

Нагадаємо, що на українсько-російському кордоні сестра Надії Савченко Віра пробула шість годин.

Протягом цього часу її намагались вмовити вийти з машини та проїхати до поліцейського відділку для допиту. За годину після приїзду консулів їй повернули паспорт.