Звинувачення проти Логвинського пов'язані з його викриттями активів проросійських сепаратистів в Україні - Джемілєв

Про це уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Мустафа Джемілєв повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

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"Логвинского я знаю багато років як дуже порядну людину і порядного бізнесмена. Він дійсно розгортає активну позитивну діяльність в плані викриття і пошуку активів сепаратистів, які на сьогоднішній день продовжують свою діяльність на території материкової частини України, що викликає у них дуже велику лють і роздратування, і вони включають тут свої методи, в тому числі і загрози. Наскільки мені відомо, ця горілчана компанія (Черкаський лікеро-горілчаний завод - ред.), належить так званому голові Держради окупованого Криму Константинову. Я знаю, що вони через якісь видання намагалися компромат на нього (Логвинського - ред.) публікувати, деякі відмовлялися, інші брали гроші, а потім приходили до Логвинського і говорили: "Ось нам дають стільки грошей, щоб ми про тебе гидоти написали, а якщо ти даси більше - то ми не напишемо". Ну, Логвинський їх, звичайно, посилав куди подалі. Але, тим не менш, ця кампанія по його дискредитації триває", - зазначив лідер кримських татар.

Як відомо, звинувачення проти Логвинського виходять з боку народного депутата від "Блоку Петра Порошенко" Сергія Лещенка, який стверджує, що Логвинський відібрав Черкаський лікеро-горілчаний завод у французьких інвесторів.

"Я не знаю, яка роль Лещенко... З одного боку, начебто нормальний журналіст, але така скандальність, відчувається якась дуже велика недобропорядність у людини. Крім того, відомо, що з укладенням цього невигідного і зрадницького контракту з РФ на постачання електроенергії в Крим, що має явні ознаки корупції, пов'язаний російський олігарх Григоришин. Ми перекрили постачання, і це, звичайно, викликало роздратування з боку Григоришина. А видання, де працює Лещенко, я чув, що належить Григоришину. Хоча, з точністю я не можу це стверджувати, тому що не вдалося з'ясувати подробиці. Тому якийсь зв'язок в цьому є. Я одне можу сказати, що протягом багатьох років я працюю з Логвинським і він рекомендований до Верховної Ради саме від Меджлісу кримсько-татарського народу", - зазначив Джемілєв.

Нагадаємо, народний депутат від "Блоку Петра Порошенко" Сергій Лещенко звинувачує депутата від фракції "Народний фронт" Георгія Логвинського в захопленні Черкаського лікеро-горілчаного заводу. Сам Логвинський називає звинувачення з боку Лещенко "помстою за принципову політичну позицію щодо анексії Росією Криму та репресій відносно кримськотатарського Меджлісу". За його словами, ситуація навколо Черкаського лікеро-горілчаного заводу є епізодом звичайного корпоративного спору.