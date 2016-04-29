Бойовиків до "параду" готують командири полку російського президента - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своєму сайті.

«Продовжуються заходи щодо підготовки до проведення військового параду у частинах та з’єднаннях 1 і 2 АК ЗС РФ. Для тренування парадних розрахунків залучаються командири підрозділів президентського полку служби коменданта московського Кремля Федеральної служби охорони РФ», - йдеться в повідомленні.

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Українська розвідка також інформує, що 28 квітня для перевірки готовності «парадних розрахунків» угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях сходу України до м. Донецьк прибув полковник ЗС РФ Філякін, заступник командира полку – начальник військового табору президентського полку служби коменданта московського Кремля ФСО РФ».