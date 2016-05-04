Єврокомісар сподівається, що Україна, Грузія і Косово отримають безвізовий режим цього року

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода наголосив єврокомісар з питань розширення і європейської політики сусідства Йоганнес Ган.

За його словами, виконання законодавства є найважливішою умовою для подальшого просування України на шляху зближення з ЄС.

«Мені добре відомо про виклики, перед якими опинилася Україна – триває збройний конфлікт, є півтора мільйона переміщених осіб, великі економічні проблеми. Це чималий виклик для української влади», – сказав Ган.

Він наголосив, що Україна має ще пройти значний шлях, щоб не лише ухвалити необхідне законодавство щодо асоціації з Євросоюзом, але й виконати його.

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Йоганнес Ган висловив сподівання, що громадяни України, Грузії та Косова зможуть їздити без віз до Євросоюзу у 2016 році. «Ще потрібне політичне рішення, але щодо відповідності стандартам вони зробили все необхідне», – зазначив він.

За словами Йогоннеса Гана, отримання Туреччиною лібералізації візового режиму не буде простішим, ніж для України, Грузії та Косова. Він спростовує заяви Анкари, що Туреччина швидше отримає лібералізацію через допомогу у стримуванні потоку мігрантів до ЄС.

«Ми ставимося до всіх однаково. Це означає, що ми застосовуємо до України, Грузії і Косова таку ж методологію, як і до Туреччини», – наголосив Ган.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС стосовно скасування віз для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. В цій оцінці, зокрема підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

26 квітня голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що для завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з розглядом пропозиції Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму, Європейському парламенту необхідно мінімум три місяці.