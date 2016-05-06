Росія має намір розвалити "Мінськ-2" - Геращенко

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі в Мінську Ірина Геращенко, повідомляє "Українська правда".

Вона нагадала, що в грудні минулого року Європа продовжила дію санкцій проти Росії.

"Саме тому Москва так незадоволена мінським форматом і прагне його розвалити чужими руками, позбутися від учасників груп, дискредитувати нашу роботу", - заявила Геращенко.

За словами Геращенко, поки головна задача - змусити Росію виконувати зобов'язання.

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"Питання ж не в форматі, а виключно в безвідповідальності РФ. Агресивна і деструктивна позиція Москви сьогодні, по суті, заблокувала нормальну роботу Ради безпеки ООН, ОБСЄ, інших міжнародних організацій і робить безрезультатними будь-які міжнародні майданчики: чи то в Мінську, чи то в Нью-Йорку або Відні", - заявила вона.

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"Тому питання стоїть не стільки в пошуку нових форматів або розширенні нормандського формату і мінських груп, як в іншому: як змусити РФ поважати норми міжнародного права і виконувати взяті на себе зобов'язання", - додала вона.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу ввели ряд економічних санкцій.