The Economist склав рейтинг "кумівства" в світі: Україна на 5 місці

Політичні зв'язки завжди рухали торгівлю вперед. Але протягом останніх 20 років від Малайзії до Мексики так звані "корумповані капіталісти", які отримали свої статки завдяки своїм родичам і друзям в урядах, насолоджувалися "золотою ерою".

Про це сьогодні пише видання The Economist, яке склало рейтинг "кумівства" в світі

Журналісти проаналізували джерела доходів найбагатших людей з рейтингу мільярдерів Forbes. Потім вони визначили галузі в різних країнах, які схильні до "кумівського капіталізму". The Economist вважає такими ті, що тісно пов'язані з державними структурами. А потім журналісти вивчали дохід, який мільярдери тієї чи іншої країни отримували завдяки "кумівським галузям", передає ZN.UA.

І, нарешті, сукупний дохід мільярдерів, отриманий завдяки зв'язкам у владних колах, представлений в процентному відношенні від ВВП країни. Таким чином, Україна опинилася на 5 місці в рейтингу "кумівського капіталізму" The Economist.

Дохід великого бізнесу завдяки політичним зв'язкам обходиться нашій країні в 6,7% від ВВП.

Першість у рейтингу здобула Росія. Олігархи зі зв'язками в Кремлі відбирають у країни більше 18% ВВП. Найменш "кумівською" видання вважає Німеччину, де дуже мала група бізнесменів має зв'язки з владою.

Нагадаємо також, що Україна очолила світовий рейтинг за рівнем інфляції. Найближчими сусідами України в рейтингу виявилися Ємен (30%), Сирія (33,6%) і Південний Судан (41,1%). Росія зайняла 216 місце з показником інфляції на рівні 15,4%, Білорусь – 214 (15%).