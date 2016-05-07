The Economist склав рейтинг "кумівства" в світі: Україна на 5 місці
Видання пише, що мільярдери по всьому світу отримали завдяки своїм родичам і друзям при владі до 2 трильйонів доларів за 10 років.
Політичні зв'язки завжди рухали торгівлю вперед. Але протягом останніх 20 років від Малайзії до Мексики так звані "корумповані капіталісти", які отримали свої статки завдяки своїм родичам і друзям в урядах, насолоджувалися "золотою ерою".
Про це сьогодні пише видання The Economist, яке склало рейтинг "кумівства" в світі
Журналісти проаналізували джерела доходів найбагатших людей з рейтингу мільярдерів Forbes. Потім вони визначили галузі в різних країнах, які схильні до "кумівського капіталізму". The Economist вважає такими ті, що тісно пов'язані з державними структурами. А потім журналісти вивчали дохід, який мільярдери тієї чи іншої країни отримували завдяки "кумівським галузям", передає ZN.UA.
І, нарешті, сукупний дохід мільярдерів, отриманий завдяки зв'язкам у владних колах, представлений в процентному відношенні від ВВП країни. Таким чином, Україна опинилася на 5 місці в рейтингу "кумівського капіталізму" The Economist.
Дохід великого бізнесу завдяки політичним зв'язкам обходиться нашій країні в 6,7% від ВВП.
Першість у рейтингу здобула Росія. Олігархи зі зв'язками в Кремлі відбирають у країни більше 18% ВВП. Найменш "кумівською" видання вважає Німеччину, де дуже мала група бізнесменів має зв'язки з владою.
Нагадаємо також, що Україна очолила світовий рейтинг за рівнем інфляції. Найближчими сусідами України в рейтингу виявилися Ємен (30%), Сирія (33,6%) і Південний Судан (41,1%). Росія зайняла 216 місце з показником інфляції на рівні 15,4%, Білорусь – 214 (15%).