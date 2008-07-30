США байдуже, якого кольору уряд в Україні

Незалежно від того, хто стане наступним президентом США, вони й надалі підтримуватимуть український "суверенітет, демократію та право обирати майбутнє".

Про це в інтерв’ю “5-му каналу” заявив заступник Державного секретаря США Деніел ФРІД.

"Я не думаю, що буде якась різниця. Ми єдині як нація у своїх намірах підтримувати добрі відносини з Україною", - сказав він.

При цьому Д.ФРІД зазначив, що у США так само немає "фаворитів" серед українських політичних сил, і вони співпрацюватимуть з будь-яким українським урядом. "Я дуже поважаю Юлію ТИМОШЕНКО як прем’єр-міністра, однак у нас немає фаворитів. Ми будемо співпрацювати з будь-яким прем’єром, якого обере Україна", - сказав він. "Ми хочемо демократичного партнера в особі України. Мені все одно, який уряд українці оберуть, якщо цей уряд обиратимуть в демократичний спосіб, і коли він залишатиметься функціональним. Ми хочемо функціональний сильний український уряд. Мені все одно, чи він буде помаранчевим, блакитним, різнокольоровим... Мені потрібен партнер, з яким я можу співпрацювати", - додав Д.ФРІД.

Водночас заступник Держсекретаря США зазначив, що "тривалий політичний безлад в Україні означає", що двосторонні стосунки втрачають "можливість, час".

"Ми хочемо працювати з українським урядом результативно, мати спільний підхід до спільних проблем і ми дуже на це розраховуємо", - наводить його слова "Українська правда".