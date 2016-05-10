Рада провалила законопроект, який міг дозволити Луценку стати генпрокурором

Як передає кореспондент УНІАН, голосування відбувалося двічі, але жодного разу не набрало необхідних 226 голосів.

При першому голосуванні було 224 голоси - “за” із 327, а при другому голосуванні - 221 із 328.

Даним законопроектом передбачено, що на посаду генпрокурора може бути призначений громадянин України, який має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.

Як відомо, в чинному законі “Про прокуратуру” на посаду генпрокурора може бути претендувати людина з вищою юридичною освітою та стажем роботи в галузі права не менше 10 років.

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Як відомо, ведуться розмови про можливість призначення на посаду генпрокурора лідера фракції «Блок Петра Порошенка» Юрія Луценка, проте його кандидатура не відповідає низці вимог до кандидата на цю посаду, які передбачені чинним законом про прокуратуру.

Сьогодні ВР лише з другої спроби змогла включити законопроект №4469 до порядку денного.

При першому голосуванні був лише 221 голос "за" при необхідних 226. При другому голосуванні було 228 голосів (з 359 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі).

Під час голосування неодноразово депутати заявляли про порушення регламенту Верховної Ради, зокрема, вказували на те, що доопрацьований законопроект був лише сьогодні зареєстрований перед голосуванням і не пройшов розгляд профільного комітету.

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Не підтримували даний законопроект фракції Радикальної партії, «Батьківщина», «Самопоміч» та «Опозиційний блок».

Голова ВР Андрій Парубій навіть пропонував розглядати даний законопроект за особливою процедурою, тобто ухвалювати одночасно в цілому, незважаючи на те, що є заперечення низки депутатів з приводу того, що законопроект ухвалювався сьогодні в першому читанні і в цілому як закон.