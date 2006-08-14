”Помаранчеві” міністри не прийшли на засідання уряду

Жоден з міністрів з квоти президента не з’явився на засідання уряду у понеділок.

Як повідомляє 5 канал, на засіданні Кабміну під головуванням прем’єра Віктора Януковича не було ні міністра закордонних справ Бориса Тарасюка, ні міністра оборони Анатолія Гриценка, ні міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Як відомо, раніше Луценко заявляв, що йому некомфортно працювати в уряді Януковича і найбільш важкими для нього будуть засідання Кабміну.

Українська правда