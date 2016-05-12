Рада розглядає призначення Луценка генпрокурором (наживо)

Для представлення кандидата до Верховної Ради прибув президент Петро Порошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, криками "Ганьба" його зустріли народні депутати з фракції Радикальної партії, які блокують трибуну парламенту.

Разом з ними біля трибуни зібралися депутати з фракції «Блок Петра Порошенко», які намагалися не дати можливості її заблокувати.

Глава держави під час виступу подякував парламенту за ухвалення реформаторських змін до закону про Генеральну прокуратуру.

«Я в ту саму хвилину подаю кандидатуру генерального прокурора, і цим генеральним прокурором буде Юрій Віталійович Луценко», - сказав Порошенко.

Він висловив переконання, що Луценко зможе створити і примножити високу довіру до прокуратури.

Також президент сподівається, що Верховна Рада сьогодні підтримає його пропозицію про призначення Луценка генеральним прокурором.

При цьому Порошенко наголосив, що лише зміною генерального прокурора реформу прокуратури здійснити неможливо. «Ми маємо зробити все, щоб створити такі самі умови в новій, реформованій прокуратурі, як ми це зробили в НАБУ, Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі», - сказав він.

Луценко під час виступу з трибуни Ради наголосив, що не має "списка" людей, яких має намір "посадити".

"Треба так вибирати друзів, щоб потім не треба було їх садити. Я не маю списка в голові, кого маю посадити в тюрму", - наголосив кандидат у генпрокурори.

Раніше президент вніс до парламенту проект постанови про надання згоди на призначення Луценка на посаду генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 травня, Верховна Рада прийняла закон про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо діяльності Генеральної прокуратури України (№ 4645).

За це рішення проголосували 258 народних депутатів з 372 зареєстрованих у сесійній залі.

Через кілька годин Порошенко підписав цей закон і він був опублікований у спецвипуску газети "Голос України".

Прийнятими змінами в Законі "Про прокуратуру" встановлюється, що на посаду генерального прокурора може бути призначений громадянин України, який, серед іншого, має вищу освіту і стаж роботи у галузі права або досвід роботи в законодавчому та/або правоохоронному органі не менше 5 років.

Раніше у відповідній статті говорилося про те, що ця особа повинна мати вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 10 років.