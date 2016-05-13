Обговорення безвізового режиму для України в ЄС "зависло" через Туреччину - джерела

15:12, 13 травня 2016
Політика
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В ЄС продовжиться обговорення питання запровадження безвізового режиму, але станом на зараз воно матиме загальний характер, без конкретизації окремих країн, і буде присвячено механізму призупинення дії режиму.

REUTERS

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили сьогодні у Брюсселі в Раді Європі, говорячи про можливий розгляд на наступному тижні в рамках засідання Комітету постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) пропозиції Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

"Ми очікуємо обговорення візового питання в рамках COREPER, але з фокусом на механізмі припинення дії безвізового режиму, який був запропонований Європейською комісією. Обговорення також продовжиться в рамках Ради (з внутрішніх питань, 20 травня). Наразі ми не очікуємо конкретних пропозицій стосовно країн. Це буде зроблено пізніше", - зазначили в Раді.

Дипломатичні джерела УНІАН констатують, що обговорення про надання конкретно Україні безвізового режиму "зависло" через Туреччину, через пропозицію Єврокомісії внести зміни, які б запровадили механізм призупинення дії безвізового режиму.

"Це жодним чином не стосується України. Питання безвізового режиму для Туреччини йде дуже складно, саме тому в ЄС зосередилися на запропонованому Єврокомісією механізмі", - зазначило джерело.

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Як повідомлялося, 20 квітня Європейська комісія подала Європарламенту і Ради ЄС пропозиції щодо лібералізації візового режиму з Україною.

Водночас у ЄС мають намір розробити механізм призупинення дії безвізового режиму для всіх країн, з якими він існує.

Зокрема, як заявив на початку травня віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс, "після тривалих дискусій з країнами-членами ми пропонуємо посилити механізм призупинення безвізового режиму для всіх країн, з якими його укладено".

За словами Тіммерманса, Єврокомісія матиме право запустити процес призупинення безвізового режиму за власною ініціативою.

Законодавча пропозиція ЄК має бути схвалена Європейським парламентом та Радою ЄС.

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