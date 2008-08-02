Шандра: не всі люди хочуть отримати гроші

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА пропонує передбачити надання літнім людям у постраждалих регіонах готового житла, а не грошових компенсацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну.

“Не всі люди хочуть отримати гроші. Люди похилого віку хочуть отримати готовий будинок або квартиру, оскільки не знають, що з тими грошима робити», - сказав В.ШАНДРА. На його переконання, у людей має бути вибір – або самостійно будувати, або отримати готове житло.