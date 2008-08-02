Ющенко привітав Шимона Переса з днем народження

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента Держави Ізраїль Шимона ПЕРЕСА з Днем народження.

Про це повідомляє прес-служба глави Української держави.

В.ЮЩЕНКО висловив впевненість, що висока динаміка двосторонніх відносин та плідна всебічна співпраця між Україною та Державою Ізраїль і надалі успішно слугуватимуть інтересам двох держав та народів.

“Ще раз хочу висловити бажання прийняти Вас в Україні з візитом у зручний для Вас час”, йдеться у вітанні В.ЮЩЕНКА.

Президент України побажав Ш.ПЕРЕСУ “міцного здоров`я, сімейного щастя, нових звершень і успіхів у Вашій державній діяльності, а дружньому ізраїльському народові – миру, процвітання і благополуччя”.

***Сьогодні, 2 серпня, Президент Ізраїлю відзначає 85-й рік народження.

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