Рада включила до порядку денного законопроект про обмеження використання медійної продукції держави-агресора

Як передає кореспондент УНІАН, також до порядку денного було включено, зокрема, законопроект, який стосується посилення контролю за безпекою автомобільних перевезень вантажів і відповідальності за порушення правил дорожнього руху (№4661).

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Серед іншого, до порядку денного депутати внесли проект закону щодо звільнення від призову на військову службу під час мобілізації близьких родичів осіб, які загинули під час безпосередньої участі в антитерористичній операції (№4482).

Також до порядку денного було включено законопроект про засади державної політики охорони здоров'я (№2409-А) та законопроект про особливості імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу щодо обігу лікарських засобів (№4465).

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Крім того, ВР включила до порядку денного законопроект про організацію медичного обслуговування населення в Україні (№4456).