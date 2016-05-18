Адвокат заявляє, що Янукович не міняв українське громадянство, в РФ втікач перебуває на офіційних підставах

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси екс-президента.

За його словами, Янукович перебуває на території Російської Федерації на офіційних підставах у відповідності до законодавства РФ.

«За інформацією, яка у мене є, і яка відповідає дійсності, він перебуває на передбачених російським законодавством підставах», - сказав Сердюк.

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Захисник запевнив, що «Янукович громадянства не змінював, залишається громадянином України, російське громадянство не отримував».

Довідка УНІАН. 21 лютого 2014 року колишній президент Янукович самоусунувся від виконання своїх конституційних повноважень і втік до Росії. Це відбулося після кількох місяців протестів в Україні, що закінчилися кровопролиттям.