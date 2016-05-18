Янукович готовий дати відеосвідчення у справі екс-беркутівців Зінченка і Аброськіна - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві повідомив адвокат колишніх беркутівців Олександр Горошинський.

Адвокат нагадав, що співробітникам «Беркута» інкримінують вчинення масових розстрілів людей і замах на вбивство. "Усі епізоди, які інкримінуються їм, - вони кваліфікуються через статтю 41 - це виконання злочинного наказу. Разом з тим, матеріалами кримінального провадження з обвинувачення співробітників «Беркута» зовсім не надано жодних доказів того, що існував так званий злочинний наказ", - заявив Горошинський.

У зв'язку з цим адвокат зазначив, що сторона захисту мала відпрацювати це питання і зібрати за можливістю докази.

Він повідомив, що перед Генеральною прокуратурою неодноразово порушувалося питання про необхідність проведення допиту колишніх вищих посадових осіб, і не тільки Януковича, а й екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, інших керівників правоохоронних органів тощо.

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Як сказав Горошинський, з цією метою він звернувся до адвокатів Януковича з проханням, щоб Янукович дав пояснення у справі, де, по суті, його звинувачують у злочинних діях.

"У відповідь на моє звернення було дано згоду. Я разом з колегою, адвокатом Віталієм Сердюком, прибув до Москви, де відбулася зустріч і були відібрані пояснення", - повідомив адвокат.

За його словами, пояснення Януковича були зафіксовані 11 квітня на письмовий протокол.

"Янукович підписав власноруч заяву і завірив її нотаріально, в якій він просить Святошинський суд його допитати у рамках кримінального провадження у режимі відеоконференції", - сказав Горошинський.

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За словами адвоката, дані документи збиралися для того, щоб мати правову підставу для клопотання перед судом про допит у порядку міжнародної правової допомоги та про допит свідка у режимі відеоконференції.

Як зазначив Горошинський, на підготовчому слуханні зі звинувачення екс-співробітників «Беркута» він заявив клопотання про допит Януковича і екс-командувача Внутрішніми військами Станіслава Шуляка у режимі відеоконференції.

Суд присяжних у Святошинському райсуді Києва задовольнив це клопотання і вирішив звернутися з відповідним запитом до Міністерства юстиції України, яке, у свою чергу, має адресувати звернення до Мін'юсту РФ з метою організувати цей допит.