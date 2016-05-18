ГПУ отримала письмові свідчення Януковича щодо розстрілу Майдану: запевняє, що непричетний

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк.

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«Сьогодні вранці його адвокати передали пояснення щодо подій часів Майдану і дій саме Януковича стосовно розвитку цих подій і керівництва правоохоронними органами. Звичайно, що в цих поясненнях написано, що підозрюваний жодної причетності до них начебто немає. Але матеріали слідства, зібрані докази, стверджують зворотне», - сказав Горбатюк.

Як повідомляв УНІАН, ім'я Януковича фігурує у розслідуванні щонайменше дев'яти кримінальних справ.