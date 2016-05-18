Янукович фігурує у розслідуванні дев'яти кримінальних справ - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив адвокат Віталій Сердюк, який захищає інтереси Януковича.

«Наразі розслідується ряд кримінальних проваджень... Я можу сказати, що це «справа Майдану», основна... Це «справа Межигір'я», це так звана «справа про приватизацію «Укртелекому», «справа про закони 16 січня». Тобто, це справи, про які нам відомо з офіційних джерел, а не із заяв працівників Генеральної прокуратури», - сказав Сердюк.

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Серед них адвокат також назвав «справу Сухолуччя», «справу про видання книг», «справу про замах на життя Віктора Януковича» та «справу щодо неналежного розслідування злочинів Майдану».

За словами Сердюка, у «справі щодо неналежного розслідування злочинів Майдану», яка внесена до ЄРДР під №420150000000000635, було подано низку документів для того, щоб пришвидшити її розслідування, надати слідству допомогу у встановленні обставин того, хто сприяв неналежному розслідуванню злочинів Майдану з боку працівників ГПУ.

«Як показали події останніх місяців, ця справа вже використовується для міжусобних війн всередині Генеральної прокуратури, а не для того, щоб дійсно встановити та покарати людей, які мають нести відповідальність за знищення доказів у даній справі», - наголосив адвокат Януковича.

Він запевнив, що сторона захисту робить все, щоб пришвидшити розгляд справи Майдану у суді, як і розгляд інших справ.

«Наше прохання до Генеральної прокуратури, яке я постійно озвучую, тепер вкотре вже новому генеральному прокурору - поновити розслідування справи Майдану щодо Віктора Януковича, яке наразі зупинено», - сказав Сердюк.

Крім того, журналістам на прес-конференції були роздані пояснення, де зазначалось, у яких саме справах фігурує Янукович. В них також зазначалося, що серед іншого, екс-президент є фігурантом «справи щодо створення злочинної організації».

Зазначається, що «справа Майдану» стосується надання вказівок та погодження застосування надмірних силових заходів, спеціальних засобів та вогнепальної зброї до учасників масових акцій протесту з листопада 2013 по лютий 2014 року, а також створення злочинної організації.

«Справа Межигір'я» стосується заволодіння нерухомим майном будинку відпочинку «Межигір'я», одержання неправомірної вигоди від братів Сергія та Андрія Клюєвих, сприяння останнім в отриманні ними державних посад та веденні бізнесу з використанням грошей державного бюджету України.

«Справа щодо створення злочинної організації» стосується створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній.

«Справа «Укртелекому» розслідує факт заволодіння грошовими коштами держбюджету України у розмірі 220 млн грн, виділеними на підставі закону «Про державний бюджет на 2012 рік», для побудови системи урядового зв'язку.

«Справа про закони 16 січня 2014 року» стосується проведення незаконного голосування за законопроекти під час пленарного засідання Верховної Ради України 16 січня 2014 року, що спричинило тяжкі наслідки.

«Справа Сухолуччя» розглядає заволодіння державним майном - земельною ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства на території Сухолуцької сільської ради Вишгородського району Київської області.

«Справа про авторські винагороди (про видання книг)» стосується одержання неправомірної вигоди у сумі 26 млн грн під виглядом авторської винагороди за сприянням особам, яким було підконтрольне підприємство ТОВ «Новий світ», у веденні підприємницької діяльності.

«Справа щодо замаху на життя» стосується вчинення невстановленими особами із застосуванням вогнепальної зброї умисних дій, спрямованих на вчинення умисного убивства Януковича в період з 21 по 22 лютого 2014 року.

«Справа щодо неналежного розслідування злочинів Майдану» розслідує перевищення своїх службових повноважень службовими особами Міністерства внутрішніх справ, СБУ та Генпрокуратури, які чинили перешкоди в проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами протидії акціям протесту, вчиняли масові вбивства у період з листопада 2013 року по лютий 2014 року, знищували докази, які могли мати значення для встановлення об'єктивної істини та вчиняли іншу протидію розслідуванню.