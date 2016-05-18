"Народний фронт" наполягає на переслідуванні всіх, хто контактує з окупантами в Криму

Про це заявив голова парламентської фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, коментуючи дискусію про становище окупованого Криму у зв’язку з 72-ю річницею геноциду кримськотатарського народу.

За його словами, НФ наполягає на обов’язковому притягненні Росії та її керівників до відповідальності за окупацію і анексію Кримського півострова.

"Крим, як і Донбас – це українська земля, і за її анексію Росія назавжди залишиться порушником міжнародного права, нестиме за це політичну і матеріальну відповідальність. За тяжкі воєнні злочини керівництво Російської Федерації обов’язково постане перед правосуддям", - сказав Бурбак.

В зв’язку з цим, наголосив він, "Народний фронт" вимагає переслідування всіх осіб і організацій, які порушують заборони України на контакти з Кримом.

Читайте такожПрезидент озвучив стратегічне завдання України щодо окупованого Росією Криму

"Усі, абсолютно усі, хто порушуватиме передбачені міжнародним правом санкції і обмеження щодо окупованого Криму, хто контактуватиме з путінським окупаційним режимом на півострові – будуть переслідуватися Україною та міжнародним співтовариством", - зазначив депутат.

При цьому партія, за словами Бурбака, вимагає не допустити розділення питань Криму і Донбасу в міжнародних зусиллях щодо деокупації українських земель, - насамперед у політиці санкцій проти Росії.

"Питання визволення Криму не може й не повинно вирішуватися окремо від питання деокупації окремих районів Донбасу. Ми не дозволимо під диктовку Кремля розділити урегулювання цих питань. Окупація Криму і так звані "ДНР"/"ЛНР"- це все одна біда, яка має одне пояснення і одного винуватця. Не може бути мови про жодне пом’якшення чи скасування санкцій проти Російської Федерації, поки держава-агресор не відмовиться від окупації усіх українських земель (аж до останнього квадратного метра) і не відшкодує Україні збитки", - наголосив голова фракції.