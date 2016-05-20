Більдт вважає уряд Яценюка найкращим, який був в Україні

17:17, 20 травня 2016
Політика
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Колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що попередній Кабінет міністрів України на чолі з Арсенієм Яценюком був найкращим в Україні.

Карл Більдт / Фото УНІАН

Про це Більдт написав у своєму Twitter.

"Попередній уряд Яценюка, напевно, найкращий, який мала Україна. Тепер завдання полягає в тому, щоб нести смолоскип реформ далі", - написав Більдт.

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