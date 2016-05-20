Більдт вважає уряд Яценюка найкращим, який був в Україні
17:17, 20 травня 2016Політика
525 0
Колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що попередній Кабінет міністрів України на чолі з Арсенієм Яценюком був найкращим в Україні.
Карл Більдт / Фото УНІАН
Про це Більдт написав у своєму Twitter.
"Попередній уряд Яценюка, напевно, найкращий, який мала Україна. Тепер завдання полягає в тому, щоб нести смолоскип реформ далі", - написав Більдт.
Previous @Yatsenyuk_AP government probably the best Ukraine has had. Now the task is to carry reform torch further. pic.twitter.com/UdRk6fUBIr— Carl Bildt (@carlbildt) May 20, 2016
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter