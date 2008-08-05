Мороз вважає, що Ющенко - не конкурент для Семенюк

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ вважає, що у Президента Віктора ЮЩЕНКА немає шансів стати ще раз главою держави.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «Дело» № 137 (651) від 5 серпня 2008 року.

«Думаю, Віктор Андрійович (ЮЩЕНКО – УНІАН) не має шансів», - сказав О.МОРОЗ.

При цьому він не став оцінювати шанси інших політиків на президентських виборах. «Про інших говорити не буду, тому що багато ще може змінитися. Я якось жартував із цього приводу: перегони ще не почалися, вже хтось зашкутильгав. А хтось, зрештою, і зовсім зійде з дистанції», - сказав лідер СПУ.

При цьому О.МОРОЗ ще раз підтвердив, що не має наміру висувати свою кандидатуру на пост Президента України. «Ми вирішили зупинитися на кандидатурі Валентини СЕМЕНЮК. Рішення ухвалювалося на конкурсній основі. Причому свою кандидатуру я свідомо не висував», - зазначив він.