У ГПУ прокоментували заяви про наміри Луценка залишити на посадах її старий керівний склад

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

"Інформація, яку поширюють окремі політики та експерти про начебто наміри генерального прокурора Юрія Луценка залишити на своїх посадах старий керівний склад ГПУ, не відповідає дійсності і є прямою дезінформацією", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві нагадали, що в інтерв’ю журналістам від 22 травня 2016 року Луценко заявив, що вже на цьому тижні відбудуться кадрові зміни в усіх структурних підрозділах Генеральної прокуратури України.

"Про прийняті кадрові рішення буде проінформовано на спеціальному брифінгу, який заплановано на кінець поточного тижня", - додали в ГПУ.