У ГПУ прокоментували заяви про наміри Луценка залишити на посадах її старий керівний склад
Заяви окремих політиків про начебто наміри генерального прокурора України Юрія Луценка залишити на посадах старий керівний склад відомства є дезінформацією.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.
"Інформація, яку поширюють окремі політики та експерти про начебто наміри генерального прокурора Юрія Луценка залишити на своїх посадах старий керівний склад ГПУ, не відповідає дійсності і є прямою дезінформацією", - йдеться у повідомленні.
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У відомстві нагадали, що в інтерв’ю журналістам від 22 травня 2016 року Луценко заявив, що вже на цьому тижні відбудуться кадрові зміни в усіх структурних підрозділах Генеральної прокуратури України.
"Про прийняті кадрові рішення буде проінформовано на спеціальному брифінгу, який заплановано на кінець поточного тижня", - додали в ГПУ.