Тимошенко підбиває аграріїв на ультиматум Яценюку

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що одне із засідань Верховної Ради має бути присвячене тільки аграрним законопроектам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час підбиття підсумків розширеної наради в Кабміні з питань розвитку агропромислового комплексу країни.

«Давайте ми з вами напрацюємо до 1 вересня перелік і безпосередньо самі законопроекти для того, щоб ми вийшли на Арсенія Петровича (ЯЦЕНЮКА – УНІАН) з проханням-ультиматумом, що ми один із перших сесійних днів присвятимо тільки аграрним законопроектам... Я думаю, доб`ємося спеціального аграрного дня у Верховній Раді. Інакше всі ці законопроекти валятимуться у Верховній Раді…», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.