Ющенко не збирається на Олімпіаду в Пекін
17:49, 05 серпня 2008Політика
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Прес-служба відповіла на запити
У робочому графіку Президента України Віктора ЮЩЕНКА не заплановано візит до Китайської Народної Республіки на ХХІХ літні Олімпійські ігри.
Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби глави держави “у зв’язку із численними запитами мас-медіа”.
Як повідомляв УНІАН, ігри ХХІХ літньої Олімпіади відбудуться в Пекіні з 8 по 24 серпня 2008 року. На них буде розіграно 302 комплекти нагород. Національна збірна команда України у складі 254 спортсменів буде представлена в 28 видах спорту.
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