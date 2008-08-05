Ющенко не збирається на Олімпіаду в Пекін

У робочому графіку Президента України Віктора ЮЩЕНКА не заплановано візит до Китайської Народної Республіки на ХХІХ літні Олімпійські ігри.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби глави держави “у зв’язку із численними запитами мас-медіа”.

Як повідомляв УНІАН, ігри ХХІХ літньої Олімпіади відбудуться в Пекіні з 8 по 24 серпня 2008 року. На них буде розіграно 302 комплекти нагород. Національна збірна команда України у складі 254 спортсменів буде представлена в 28 видах спорту.