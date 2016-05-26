Клімкін: ведуться переговори з РФ про обмін українських політв'язнів на затриманих в Україні військових

Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу", передає ТСН.

Таким чином, голова МЗС підтвердив слова адвоката Марка Фейгіна. При цьому, Клімкін висловив сподівання, що наступним етапом у переговорах стане звільнення українців Юрія Солошенка та Геннадія Афанасьєва.

"Думаю, що це питання найближчих тижнів. Про умови поки не хочу говорити", - сказав глава українського МЗС.

Читайте також"Вони штампують ці псевдовироки": Порошенко прокоментував терміни ув'язнення для Карпюка і Клыха

Втім, Клімкін додав, що переговори будуть вестися за сценарієм звільнення Савченко.

Як повідомляв УНІАН, адвокат української льотчиці Надії Савченко Марк Фейгін стверджує, що, за інформацією від першоджерел, на Донбасі, в ході бойових дій потрапили в полон і інші російські військовослужбовці, крім затриманих рік тому російських спецназівців Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.