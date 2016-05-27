Кемерон закликав світових лідерів не забувати, що Україна є жертвою російської агресії

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

«Україна є жертвою агресії, підтримуваної Росією. Ми ніколи не повинні забувати цей факт. І G7 вважає, що наявні санкції мають залишитися до повного виконання Мінських угод. Вважаю, що це важливе рішення», – цитує Камерона прес-служба британського уряду.

Лідери країн «Групи семи» (США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Канади і Японії) на саміті в Японії узгодили продовження санкцій проти Росії і погрожують посилити їх у разі потреби. Про це йдеться в підсумковій декларації саміту. У МЗС Росії розкритикував це рішення, назвавши його «абсурдним».

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Санкції були запроваджені у відповідь на незаконну анексію Росією Криму в березні 2014 року і її підтримку бойовиків на сході України.