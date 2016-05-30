Прокуратура вивчає "офшори" Іванющенка - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час своєї першої прес-конференції на посаді генпрокурора.

"Щодо відомого пана Іванющенка є декілька проваджень, але, зокрема, ми звернули увагу на те, що у панамському списку є також більше 10 офшорів, які пов'язані з паном Іванющенком, і зараз аналізуємо, який український бізнес у відповідний період раптом перейшов у власність цих офшорів", - сказав Луценко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко закликав підприємців, в яких забирали бізнес, звертатися до Генпрокуратури.

«Хотів би, щоб український бізнес зараз в офіційному порядку звернувся про те, в кого забрали будь-який бізнес-актив, або примушували сплачувати кошти», - заявив він.

За словами генпрокурора, «третій департамент» буде займатися, в тому числі, відновленням справедливості та законності.

“Панове бізнесмени, я очікую ваші заяви про відбирання бізнес-активів і за часів Януковича, і якщо це відбувається сьогодні”, - сказав Луценко.

При цьому він запевнив, що справи будуть розслідувані, а бізнес-активи повернуті їхнім власникам.

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Довідка УНІАН. Іванющенко входить до числа осіб, проти яких Європейський Союз вводив санкції. У березні 2016 року Євросоюз ще на рік продовжив санкції щодо Януковича і його соратників.

1 квітня прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко повідомив, що ГПУ справу щодо Іванющенка не закривала, а рішення Дніпровського районного суду Києва, яке зобов'язало прокуратуру закрити цю справу, було оскаржено.

3 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Генпрокуратура видала постанову про розшук Іванющенко.