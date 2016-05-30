Прокуратура вивчає "офшори" Іванющенка - Луценко
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що прокуратура вивчає «офшори» соратника колишнього президента Віктора Януковича Юрія Іванющенка.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко повідомив під час своєї першої прес-конференції на посаді генпрокурора.
"Щодо відомого пана Іванющенка є декілька проваджень, але, зокрема, ми звернули увагу на те, що у панамському списку є також більше 10 офшорів, які пов'язані з паном Іванющенком, і зараз аналізуємо, який український бізнес у відповідний період раптом перейшов у власність цих офшорів", - сказав Луценко.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Луценко закликав підприємців, в яких забирали бізнес, звертатися до Генпрокуратури.
«Хотів би, щоб український бізнес зараз в офіційному порядку звернувся про те, в кого забрали будь-який бізнес-актив, або примушували сплачувати кошти», - заявив він.
За словами генпрокурора, «третій департамент» буде займатися, в тому числі, відновленням справедливості та законності.
“Панове бізнесмени, я очікую ваші заяви про відбирання бізнес-активів і за часів Януковича, і якщо це відбувається сьогодні”, - сказав Луценко.
При цьому він запевнив, що справи будуть розслідувані, а бізнес-активи повернуті їхнім власникам.
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Довідка УНІАН. Іванющенко входить до числа осіб, проти яких Європейський Союз вводив санкції. У березні 2016 року Євросоюз ще на рік продовжив санкції щодо Януковича і його соратників.
1 квітня прокурор Генеральної прокуратури Владислав Куценко повідомив, що ГПУ справу щодо Іванющенка не закривала, а рішення Дніпровського районного суду Києва, яке зобов'язало прокуратуру закрити цю справу, було оскаржено.
3 квітня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Генпрокуратура видала постанову про розшук Іванющенко.