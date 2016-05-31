У "ДНР" заявили про "шанс" узгодити з Києвом вибори на Донбасі

Про це повідомляє РИА «Новости».

«Шанс узгодити з Києвом проведення виборів на Донбасі теоретично є, але про терміни говорити поки не доводиться», - сказав він.

Пушилін додав, що зараз для Донецька першочергово провести праймеріз.

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Нагадаємо, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко 23 травня заявив, що в "республіці" будуть проведені праймеріз з метою висування кандидатів для участі у місцевих виборах, передбачених Мінськими угодами.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко не виключає проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу до кінця поточного року.

За словами Порошенка, відновлення політичних процесів на Донбасі можливо лише за умови розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на лінії зіткнення і на україно-російському кордоні.

Довідка. Праймеріз - тип голосування, в якому вибирається єдиний кандидат від політичної партії. Між обраними кандидатами потім проходить звичайне голосування. Сенс його полягає в тому, щоб кандидати від однієї партії не «відбирали» один в одного голоси на основних виборах, оскільки їх електорат зазвичай близький. Переможені у внутрішньопартійних виборах іноді все ж беруть участь в основних виборах, але як незалежні кандидати, без підтримки своєї партії.