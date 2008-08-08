Медведько вирішив потримати Портнова на гачку

Генеральна прокуратура України продовжила термін розслідування кримінальної справи щодо народного депутата, заступника голови фракції БЮТ Андрія ПОРТНОВА, підозрюваного в спробі незаконної приватизації Одеського припортового заводу.

Про це пише газета «КоммерсантЪ-Украина».

У свою чергу А.ПОРТНОВ заявив виданню, що термін розслідування цієї справи давно минув, і пообіцяв, що вимагатиме від керівництва ГПУ або пред`явити йому звинувачення, або вибачитись.

Кримінальну справу щодо народного депутата А.ПОРТНОВА за фактом замаху на незаконну приватизацію Одеського припортового заводу, а саме за двома статтями - ч. 1 ст.233 ("незаконна приватизація державного, комунального майна") і ч.2 ст.365 КК ("перевищення влади або службових повноважень"), було порушено 19 травня. У той час А.ПОРТНОВ виконував обов`язки голови Фонду держмайна. Оспорювати в суді постанову про порушення справи А.ПОРТНОВ тоді не став, заявивши, що "хоче дати Генпрокуратурі можливість попрацювати".

Формально двомісячний термін, відведений Кримінально-процесуальним кодексом на її розслідування, минув 19 липня.

«Усі терміни, відведені на розслідування "моєї" справи, вже минули. І, як показала практика, слідчі Генпрокуратури не змогли пред`явити мені жодної претензії», - заявив А.ПОРТНОВ. За його словами, за декілька місяців розслідування цієї кримінальної справи Головним слідчим управлінням ГПУ його викликали на допит лише один раз.

«До того ж у мене не взяли жодного документа - отож слідства фактично не було. Враховуючи це, я вимагатиму від генерального прокурора або пред`явити мені звинувачення і внести до парламенту подання на притягнення мене до кримінальної відповідальності, або ж вибачитися переді мною», - сказав депутат.

Як відомо, законом "Про статус народного депутата", а також регламентом Верховної Ради передбачена особлива процедура притягнення народного депутата до кримінальної відповідальності. Для цього генпрокурор вносить до парламенту відповідне подання, підтримати яке під час відкритого поіменного голосування депутати повинні більшістю голосів.

У Головному слідчому управлінні ГПУ Ъ повідомили, що термін розслідування цієї кримінальної справи було продовжено. "Термін минає 19 серпня – ми продовжили його на місяць і, мабуть, вирішуватимемо питання про те, щоб продовжити ще", - сказав начальник Головного слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Петро КОВАЛЬ. За його словами, таке рішення пов`язане з необхідністю проведення "всіх необхідних слідчих дій".